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Париж готовится к усилению украинского конфликта: что ожидать?

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Комментарии
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Наталья Львовна
Блин, уберите п@сов от власти и будет всем счастье. Это касается всех стран!
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