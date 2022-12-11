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Кайл Кузма собирается покинуть «Вашингтон» по окончании сезона

Форвард «Вашингтона» Кайз Кузма собирается выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения по окончании сезона-2022/23, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

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