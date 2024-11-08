Некоторые западные страны предлагают Украине немедленное прекращение огня, но Киев не согласен на такие условия.
Зеленский истерично отказался от прекращения огня
Комментарии
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Eduard
Зе самозванец,его надо арестовать и лицо разбить!
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17 час.
Eduard
А дети и родственники не Зе,так что ему плевать!
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17 час.
Владимир Бурлаков
С либеральной "флейтой нуланд" и осиновым трезубцем в руке пан Зеленский мстит нацистам за еврейский Холокост.Он уверенно ведёт к уничтожению крысиных полчищ, потомков нацистских насильников и убийц.Через которые он протаскивает европейское нацистское зверьё.Для реализации своей "исторической" мисси Зеленский не пойдёт на мирные переговоры с Россией.Страной,гарантирующей ему полное уничтожение потомков нацистской бендеровщины всей Европы!
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12 час.
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