А дети и родственники не Зе,так что ему плевать!

Владимир Бурлаков

С либеральной "флейтой нуланд" и осиновым трезубцем в руке пан Зеленский мстит нацистам за еврейский Холокост.Он уверенно ведёт к уничтожению крысиных полчищ, потомков нацистских насильников и убийц.Через которые он протаскивает европейское нацистское зверьё.Для реализации своей "исторической" мисси Зеленский не пойдёт на мирные переговоры с Россией.Страной,гарантирующей ему полное уничтожение потомков нацистской бендеровщины всей Европы!