Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский истерично отказался от прекращения огня

Зеленский истерично отказался от прекращения огня

Некоторые западные страны предлагают Украине немедленное прекращение огня, но Киев не согласен на такие условия.

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Комментарии
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Eduard
Зе самозванец,его надо арестовать и лицо разбить!
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17 час.
Eduard
А дети и родственники не Зе,так что ему плевать!
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17 час.
Владимир Бурлаков
С либеральной &quot;флейтой нуланд&quot; и осиновым трезубцем в руке пан Зеленский мстит нацистам за еврейский Холокост.Он уверенно ведёт к уничтожению крысиных полчищ, потомков нацистских насильников и убийц.Через которые он  протаскивает европейское нацистское зверьё.Для реализации своей &quot;исторической&quot; мисси Зеленский не пойдёт на мирные переговоры с Россией.Страной,гарантирующей ему полное уничтожение потомков нацистской бендеровщины всей Европы!
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12 час.

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