Япония открыла свой павильон на выставке в Осаке

Свой павильон на Всемирной выставке в Осаке Япония открыла менее чем за две недели до начала мирового мероприятия, впервые представив публике «марсианский камень», обнаруженный в Антарктиде японской исследовательской группой, сообщает 2 апреля деловое агентство Kyodo News.