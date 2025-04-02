Япония открыла свой павильон на выставке в Осаке

Свой павильон на Всемирной выставке в Осаке Япония открыла менее чем за две недели до начала мирового мероприятия, впервые представив публике «марсианский камень», обнаруженный в Антарктиде японской исследовательской группой, сообщает 2 апреля деловое агентство Kyodo News.
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