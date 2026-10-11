Спорт и диета
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Спорт и диета

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Белок после 75 лет: как составить рацион без трёх порций мяса в день

Белок после 75 лет: как составить рацион без трёх порций мяса в день

Когда речь заходит о питании пожилых людей, многие сразу представляют себе тарелку с большим куском мяса.

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