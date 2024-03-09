Зарплату в 160 тыс рублей предлагают вахтовикам в Амурской области «Газпром» ищет водителей самосвалов на вахтовую работу в Белогорске Амурской области.
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Зарплату в 160 тыс рублей предлагают вахтовикам в Амурской области «Газпром» ищет водителей самосвалов на вахтовую работу в Белогорске Амурской области.
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