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Морган о 3:0 «Ман Сити» с «Ливерпулем»: «Вели себя так, будто не были признаны главными мошенниками мирового футбола. Тошнотворное зрелище! Фарс, АПЛ выглядит нелепо»

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган заявил, что радость «Манчестер Сити» после победы над « Ливерпулем » вызвала у него тошноту.

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