«Новые люди» и Партия Роста объявили об объединении к выборам президента

На президентских выборах 2024 года Партия Роста и «Новые люди» будут участвовать вместе: они подписали соответствущее соглашение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, сделанное им на съезде партии 24 декабря.