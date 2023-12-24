«Новые люди» и Партия Роста объявили об объединении к выборам президента

На президентских выборах 2024 года Партия Роста и «Новые люди» будут участвовать вместе: они подписали соответствущее соглашение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление лидера «Новых людей» Алексея Нечаева, сделанное им на съезде партии 24 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии