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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова: «Где английские болельщики, там всегда скандал. У нас они по струнке ходили в 2018 году»

«Где английские болельщики, там всегда скандал. Их фанаты никогда не отличались культурным поведением – не умеют они тихо-мирно болеть за свою сборную, надо обязательно найти конфликт.

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