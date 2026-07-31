Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Готовятся к войне": Москва оценила ядерные учения Германии и Франции

"Готовятся к войне": Москва оценила ядерные учения Германии и Франции

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что европейские государства перестали скрывать свои агрессивные замыслы и ведут открытую подготовку к прямому столкновению с Москвой.

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