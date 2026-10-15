Нетаньяху опубликовал ИИ-видео, где хохочет с Трампом на фоне взрывов в Иране. «Мы спасли Израиль от уничтожения Ираном», — подписал ролик израильский премьер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт оценил пе...
- Экс-замминистра о...
- Умные гаджеты и у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым