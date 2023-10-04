Враг наступает у Клещеевки и Андреевки, пытаясь прорвать оборону у железной дороги (КАРТА, ВИДЕО)

Падаль,под ником "t.me/RVVoenkor t.me/RVvoenkor/54090,пиши грамотно, если "наступают" то кто то отступает,а если атакуют,то кто то отражает атаку,не засирай своим словесным поносом,обстановку на фронте.

Александр Ляшенко

Падаль,под ником "t.me/RVVoenkor t.me/RVvoenkor/54090,пиши грамотно, если "наступают" то кто то отступает,а если атакуют,то кто то отражает атаку,не засирай своим словесным поносом,обстановку на фронте.Ты не поддерживаешь ВС РФ, а дескредитируешь, умышленно,безграмотным текстом.