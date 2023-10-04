Вечером 03 октября ожесточённые бои на южном фланге Артёмовска возобновились. Противник начал штурмовые действия, послав в атаку подразделения при поддержке бронетехники в самой Клещеевке, у Андреевки и в лесополосах вдоль железной дороги.
Враг наступает у Клещеевки и Андреевки, пытаясь прорвать оборону у железной дороги (КАРТА, ВИДЕО)
Комментарии
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Александр Ляшенко
Падаль,под ником "t.me/RVVoenkor t.me/RVvoenkor/54090,пиши грамотно, если "наступают" то кто то отступает,а если атакуют,то кто то отражает атаку,не засирай своим словесным поносом,обстановку на фронте.
Операция Z: Военкоры Русской Весны
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17 час.
Александр Ляшенко
Падаль,под ником "t.me/RVVoenkor t.me/RVvoenkor/54090,пиши грамотно, если "наступают" то кто то отступает,а если атакуют,то кто то отражает атаку,не засирай своим словесным поносом,обстановку на фронте.Ты не поддерживаешь ВС РФ, а дескредитируешь, умышленно,безграмотным текстом.
Операция Z: Военкоры Русской Весны
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17 час.
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