Как говорится в иске, поданном в Высокий суд Лондона, Таттерсолл сам попросился на учения, хотя страдал хронической обструктивной болезнью легких и повышенным холестерином.
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