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SPLETNIK

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"Лучшее, что я сделала для себя". 55-летняя Дениз Ричардс раскрыла подробности "феноменальной" подтяжки лица

"Лучшее, что я сделала для себя". 55-летняя Дениз Ричардс раскрыла подробности "феноменальной" подтяжки лица

Дениз Ричардс раскрыла подробности пластической операции, которую сделала год назад. В подкасте Dumb Blonde с Банни Коу 55-летняя актриса призналась, что, хотя долго не решалась на полную подтяжку лица, а восстановление после хирургического вмешательства оказалось для неё крайне болезненным, она не жалеет о процедуре.

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