"Лучшее, что я сделала для себя". 55-летняя Дениз Ричардс раскрыла подробности "феноменальной" подтяжки лица

Дениз Ричардс раскрыла подробности пластической операции, которую сделала год назад. В подкасте Dumb Blonde с Банни Коу 55-летняя актриса призналась, что, хотя долго не решалась на полную подтяжку лица, а восстановление после хирургического вмешательства оказалось для неё крайне болезненным, она не жалеет о процедуре.