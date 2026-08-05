"Лучшее, что я сделала для себя". 55-летняя Дениз Ричардс раскрыла подробности "феноменальной" подтяжки лица

Дениз Ричардс раскрыла подробности пластической операции, которую сделала год назад. В подкасте Dumb Blonde с Банни Коу 55-летняя актриса призналась, что, хотя долго не решалась на полную подтяжку лица, а восстановление после хирургического вмешательства оказалось для неё крайне болезненным, она не жалеет о процедуре.
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