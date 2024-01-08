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Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ и пехоту

Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ и пехоту

В Минобороны РФ 8 января сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки российских войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.

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