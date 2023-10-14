Spectator: ВС РФ ведут наступление по всей линии фронта

Российская армия начала неожиданное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступление. Об этом написала журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец в статье, опубликованной 13 октября.
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