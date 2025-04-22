Балканский форпост

Учитывая складывающуюся политическую конъюнктуру на Балканах, в частности, подписание в марте т.г. трехстороннего оборонного пакта – военно-политического союза – между Албанией, Хорватией и Косово, стоит предположить, что время было выбрано не случайно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии