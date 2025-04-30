Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Почему нет?»: певица Лада Дэнс ответила на предложение Киркорова родить ему ребенка

«Почему нет?»: певица Лада Дэнс ответила на предложение Киркорова родить ему ребенка

Певица Лада Дэнс отреагировала на предложение коллеги Филиппа Киркорова родить ему ребенка. Оказалось, что артистка не против.

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Комментарии
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Владимир Степанян
Сборище уродов, что этот павлин в перьях, что его «подружка», ни морали, ни нравственности. Эта пародия на мужчину превратил рождение нового человека в аналог приобретения брендовой сумочки, наглядно отражающей его ориентацию.
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17 час.
ВС
Владимир Степанян
Всю эту шваль необходимо изолировать от нормальных людей, в лепрозорий, с новым видом заболевания - отсутствием человечности и духовной проказой!
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17 час.
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