Певица Лада Дэнс отреагировала на предложение коллеги Филиппа Киркорова родить ему ребенка. Оказалось, что артистка не против.
«Почему нет?»: певица Лада Дэнс ответила на предложение Киркорова родить ему ребенка
Комментарии
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Владимир Степанян
Сборище уродов, что этот павлин в перьях, что его «подружка», ни морали, ни нравственности. Эта пародия на мужчину превратил рождение нового человека в аналог приобретения брендовой сумочки, наглядно отражающей его ориентацию.
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17 час.
ВС
Владимир Степанян
Всю эту шваль необходимо изолировать от нормальных людей, в лепрозорий, с новым видом заболевания - отсутствием человечности и духовной проказой!
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17 час.
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