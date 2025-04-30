«Почему нет?»: певица Лада Дэнс ответила на предложение Киркорова родить ему ребенка

Владимир Степанян

Сборище уродов, что этот павлин в перьях, что его «подружка», ни морали, ни нравственности. Эта пародия на мужчину превратил рождение нового человека в аналог приобретения брендовой сумочки, наглядно отражающей его ориентацию.