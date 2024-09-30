Учёные из ИНИОН РАН проанализировали, какой образ России предлагается в школьных учебниках СНГ. По результатам исследования, в учебниках государств бывшего СССР Россия в разные моменты своей истории выглядит колонизатором, угнетавшим народы и ущемляющим их культуры.
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