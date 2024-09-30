Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Она всегда была роскошью. Честно работающий  человек  ни когда не сможет купить квартиру.Покупка жилья для...
  • Михаил Е
    Так предложил или уже внесено? Беда с новостями, хуже чем в телевизоре стало! Тут уже и в Курскую область никто не вх...Киев старается за...
  • Сергей Согуренко
    Гнида он лживая.Захарова назвала ...

Россия в разные моменты своей истории выглядит колонизатором

Россия в разные моменты своей истории выглядит колонизатором

Учёные из ИНИОН РАН проанализировали, какой образ России предлагается в школьных учебниках СНГ. По результатам исследования, в учебниках государств бывшего СССР Россия в разные моменты своей истории выглядит колонизатором, угнетавшим народы и ущемляющим их культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх