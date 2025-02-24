Франция и Великобритания захотели убедить Трампа не вести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер захотели убедить американского лидера Дональда Трампа не вести двусторонние переговоры со своим российской коллегой Владимиром Путиным.
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