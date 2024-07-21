Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Спутниковый снимок мэрии Сан-Франциско, опубликованный 18 июля 2024 года. На крыше здания видны солнечные панели, разметка полос на дороге и уличные фонари / © Maxar WorldView Legion представляют собой новейшее созвездие спутников съемки Земли с высоким разрешением.
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