В ЮАР рядом с костями австралопитека нашли смайлик возрастом 3 миллиона лет

Человека отличает от животных символическое мышление – благодаря ему люди могут видеть образы одушевленных существ в скалах, облаках, а также изображать их самостоятельно на поверхностях и ваять, например, из глины.
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