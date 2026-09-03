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PVH Corp. (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) отчиталась за 2-й квартал 2026 года

PVH Corp. (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) отчиталась за 2-й квартал 2026 года

Компания PVH Corp., владеющая мировыми брендами одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, представила финансовые результаты за второй квартал 2026 фискального года.

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