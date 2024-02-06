Свердловского студента, на которого жаловались Мизулиной, отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали 25-летнего студента Уральского федерального университета (УрФУ) из Ирака Джаафара Канаана, на которого жаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, сообщили URA.
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