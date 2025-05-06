Оперативники задержали в Воронеже подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных под предлогом трудоустройства в сервис доставки

В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по городу Воронежу задержан подозреваемый в совершении серии мошеннических действий, совершенных под предлогом трудоустройства в службу доставки.
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