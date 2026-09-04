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Дорога к $90 000: почему снижение доходности облигаций США играет на руку биткоину

Дорога к $90 000: почему снижение доходности облигаций США играет на руку биткоину

Биткоин недавно достиг пика выше $82 000, что свидетельствует о заметном росте цены. По данным CoinGecko, за последний день биткоин вырос на 4%, а за последний месяц наблюдался значительный рост на 26.

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