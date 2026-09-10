Туман закрыл трассу Р-21 "Кола" на участке в Мурманской области

В Мурманской области участок федеральной трассы Р-21 "Кола" от развилки на Апатиты до Оленегорска закрыт из-за сильного тумана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Приднестровье про...
- У депутата Затули...
- "Совести нет, ест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым