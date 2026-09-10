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Царьград

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Туман закрыл трассу Р-21 "Кола" на участке в Мурманской области

Туман закрыл трассу Р-21 "Кола" на участке в Мурманской области

В Мурманской области участок федеральной трассы Р-21 "Кола" от развилки на Апатиты до Оленегорска закрыт из-за сильного тумана.

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