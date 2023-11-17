Израиль готовится к краже денег с русских счетов: Экономист назвал тех, кому надо бояться

Экономист успокоил граждан России в связи с блокировкой счетов израильскими банками.Накануне банки Израиля стали сегрегировать (отделять) счета граждан России с ценными бумагами по причине предписания бельгийского депозитария Euroclear.
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