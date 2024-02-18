Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города Авдеевка в ДНР. «Сегодня в Кремле министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины», — заявило Минобороны РФ.