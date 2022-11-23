Тренер команды DAR PRO TEAM о титуле Сагына: «Чем сложнее путь, тем слаще победа»

Главный тренер команды DAR PRO TEAM о победе Казбека Сагына в бою за титул NAIZA в весовой категории до 53 кг: «Признаюсь честно: это был самый ужасный лагерь за всю его карьеру, которую я работаю с ним.
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