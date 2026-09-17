США часто компенсируют свое отставание договорами о приостановке развития отдельных систем и технологий

Все эти соглашения о неразмещении оружия в космосе — лишь прикрытие, чтобы наверстать отставание. Американцы десятилетиями дурили весь мир, но в итоге им пришлось уже официально признать, что они разместили действующее оружие на орбите Земли Источник фото: washingtontimes.