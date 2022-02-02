Южный Федеральный

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Госдеп дал официальную оценку опубликованному в El Pais ответу США и НАТО в адрес РФ

Госдеп дал официальную оценку опубликованному в El Pais ответу США и НАТО в адрес РФ

Недом Прайсом официально подтверждено, что документация, затрагивающая ответ Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса на предложения РФ по безопасности, опубликованная испанской прессой, действительно имеет статус подлинной.

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