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«Мою полы в фитнес-центре»: удостоенный медали «За заслуги перед Отечеством» ветеран СВО не может получить паспорт РФ

«Мою полы в фитнес-центре»: удостоенный медали «За заслуги перед Отечеством» ветеран СВО не может получить паспорт РФ

Уроженец Туркмении 49-летний Рустам Кулиев заключил контракт на участие в специальной военной операции в 2022 году.

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