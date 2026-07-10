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Стилист Капустин посоветовал мужчинам включить в летний гардероб льняные рубашки

Стилист Капустин посоветовал мужчинам включить в летний гардероб льняные рубашки

Как сохранить комфорт в жару и при этом выглядеть стильно, рассказал эксперт в области мужского стиля и основатель бренда премиальной мужской одежды Cerca Trova Александр Капустин в беседе с «Известиями».

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