Стилист Капустин посоветовал мужчинам включить в летний гардероб льняные рубашки

Как сохранить комфорт в жару и при этом выглядеть стильно, рассказал эксперт в области мужского стиля и основатель бренда премиальной мужской одежды Cerca Trova Александр Капустин в беседе с «Известиями».
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