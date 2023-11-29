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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Arm получает менее $0,30 с каждого процессора компании Apple — другие платят куда б...

Arm получает менее $0,30 с каждого процессора компании Apple — другие платят куда б...

Arm получает менее $0,30 с каждого процессора компании Apple — другие платят куда большеКомпания Apple применяет процессоры с архитектурой Arm практически во всех своих продуктах: смартфонах, планшетах, компьютерах, смарт-часах и т.

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