Arm получает менее $0,30 с каждого процессора компании Apple — другие платят куда б...

Arm получает менее $0,30 с каждого процессора компании Apple — другие платят куда большеКомпания Apple применяет процессоры с архитектурой Arm практически во всех своих продуктах: смартфонах, планшетах, компьютерах, смарт-часах и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)