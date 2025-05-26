Царьград Ilya Moskovets/Globallookpress "Крушение Ту-134 над Тверью" - этот фейк облетел соцсети.
"Крушение Ту-134 над Тверью": Вот кто первым заявил о ЧП. И вот как всё было на самом деле
Комментарии
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Сергей Алексеев
у нас что нет статьи за заведомо ложную информацию...???
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7 час.
Alex Nемо
НУ тут еще нужно разобраться. На снимке не самолет ВКС - символика не та, чисто гражданская. А вот проверить была ли авария действительно стоит. Тверь город не маленький, если было что-то, то там есть те кто происшествие видел. Пусть просто люди живущие в Твери напишут и громко скажут. Ну а если таких нет - значит обращаться в СК с запросом по возбуждению дела против этого придурка за распространение фальшивок с целью дестабилизации ситуации и создания панических настроений среди населения (террористическая категория кстати).
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7 час.
Вячеслав Карюкалов
Мда...
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2 час.
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