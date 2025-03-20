Любвеобильный романтик: каким был папа Филиппа Киркорова

В своё время имя Бедроса Киркорова было широко известно всем любителям советской эстрады. Он сотрудничал с Леонидом Утёсовым, выступал вместе с Иосифом Кобзоном, пел арию Альфреда в «Травиате» и был одним из самых ярких исполнителей своего времени.
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