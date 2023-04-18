Возможность установки приложений на iPhone в обход App Store подтвердили

Пользователям iPhone разрешат устанавливать приложения в обход магазина App Store. По словам журналиста агентства Марка Гурмана, новая функция может появиться в iOS 17 — новой операционной системой для iPhone, анонс которой ожидается 5 июня.
Пользователям iPhone разрешат устанавливать приложения в обход магазина App Store. По словам журналиста агентства Марка Гурмана, новая функция может появиться в iOS 17 — новой операционной системой для iPhone, анонс которой ожидается 5 июня.
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