Они совершали такое? В сеть слили фото с “белых вечеринок” P. Diddy

Как же страшно видеть на этих вечеринках детей и те лица, которым мы доверяли все эти годы. А что если… их оклеветали? Американские социальные сети наполнились реальными снимками кадров с “белых вечеринок” P.
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