Политнавигатор Владимир Зеленский не погиб от ракетного удара в Одессе. Выждав трехчасовую паузу, он появился на публике и подтвердил, что стал свидетелем взрыва, есть погибшие (кто – не назвал), но сам Зеленский цел.
Зеленский не погиб. Как понимать удар по Одессе
Комментарии
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СВЕТЛАНА
Предупредили
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10 час.
Лариса Фомичева
Нечему и радоваться,как мне кажется.Убьют одну проститутку,на его место сядет другая,возможно ещё и более злобная.
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6 час.
В
Владимир
Нет. Это очень талантливый кровавый клоун.... Таких очень тяжело найти....
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1 час.
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