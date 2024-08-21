Момент затопления яхты британского бизнесмена у берегов Сицилии попал на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, на которой находились британский мультимиллионер Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии