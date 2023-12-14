CNN: почти половина сброшенных Израилем на сектор Газа бомб были неуправляемыми

Применение Израилем неуправляемых бомб в секторе Газа приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения, это подрывает веру в то, что страна стремится свести потери в анклаве к минимуму, пишет CNN со ссылкой на источники.
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