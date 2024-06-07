“Всего” $250 000 стоит минута экранного времени для разработчиков на Summer Game Fest У...

“Всего” $250 000 стоит минута экранного времени для разработчиков на Summer Game FestУже сегодня в 23:30 (МСК) пройдет презентация в честь открытия фестиваля Summer Game Fest 2024, а издание Esquire сообщает, что 1 минута экранного времени там обходится разработчикам и издателям в 250 000 долларов.