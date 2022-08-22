Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    И нафига тебе придурку такой заголовок ? сраный американец ?"Руки на руль": м...
  • Светлана Касьянова
    Отличный получился митинг!!!Всей душой поддер...
  • Александр Лейтенант
    Похоже, что они только в акватории Средней бухты Финского залива "покрасоваться" могут. В реальном бою эти корыта бес...В Кронштадте на ф...

Маленьких сирот тискали, обнимали и разобрали по домам на выставке в Уссурийске

Маленьких сирот тискали, обнимали и разобрали по домам на выставке в Уссурийске

В Уссурийске зоозащитники организовали акцию "Поезд добра" (0+), которая включала в себя выставку, фотосессию и пристрой некогда бездомных животных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх