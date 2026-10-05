BFM: во Франции из музея украли книгу "Апокалипсис" с бронзовой обложкой Дали

Из Центра современного искусства в Иссуаре (департамент Пюи-де-Дом) минувшей ночью была украдена уникальная книга «Апокалипсис» с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали.
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