Медведев обвинил Байдена в развязывании войны Запада с Россией

Медведев обвинил Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил уходящего со своего поста президента США Джо Байдена в развязывании войны коллективного Запада с Россией.
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