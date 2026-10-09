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Телеканал RTVI

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В Кремле прокомментировали задержание основателя ТГ-канала "Рыбарь" в Черногории

В Кремле прокомментировали задержание основателя ТГ-канала "Рыбарь" в Черногории

Дипломаты будут заниматься защитой прав российского гражданина Михаила Звинчука. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос RTVI о том, следили ли в Кремле за задержанием основателя телеграм-канала "Рыбарь" в Черногории.

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