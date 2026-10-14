Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с китайскими коллегой Ван И передал ему доклад о фальсификации событий в Буче, подготовленный Международным общественным трибуналом под руководством его председателя, члена Общественной палаты России Максима Григорьева.