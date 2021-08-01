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Континуум чисел или мультивселенная? Математики объединяют оба понятия

Континуум чисел или мультивселенная? Математики объединяют оба понятия

https://alter-science   Континуум чисел или мультивселенная? Математики объединяют оба понятия В октябре 2018 года Давид Асперо отдыхал в Италии, когда его осенило: есть доказательство размерности бесконечности! Фундаментально бесконечность… конечна.

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Юрий Ильинов
«МОЙ СЫН БОРИС...». ШЕСТЬ ПИСЕМ Е.И.РЕРИХ ИЗ АРХИВА МЦР Шапошникова Людмила Васильевна, Генеральный директор Музея имени Н.К.Рериха, первый вице-президент МЦР, академик «...С радостью, троекратно, подтверждаю то, что Вы передаете мне, как именно исходящее из Высшего источника. Итак, не опасайтесь некоторого сомнения в себе, в свои силы, но вложите все доверие во Вл[адыку] и стремитесь лишь выполнить возложенную на Вас миссию – уявиться свидетелем проявлений Вел[икого] Вл[адыки]. Очень хотела бы иметь еще строки Изречений, явленных Вам. Храните эти жемчужины, и не удивляйтесь, что услышанное и рождающееся в Вашем мозгу близко к получаемому Учению, но иначе как же усвоить даваемое?» Из письма Е.И.Рерих Б.Н.Абрамову от 28.12.1954 г. Осенью 1992 года я приехала в Новосибирск по приглашению местного Рериховского общества. Там впервые встретилась с «Гранями Агни Йоги» и услышала фамилию «Абрамов». И то, и другое исходило от Бориса Андреевича Данилова, который, появившись в моем гостиничном номере, положил мне на стол видавшую виды тетрадь. – Прошу вас прочесть это, – сказал он. – И если можно, выскажите свое мнение. День был у меня напряженный и занятый, и только поздно вечером я раскрыла принесенную Даниловым тетрадь. В ту ночь я не ложилась и оторвалась от тетради только тогда, когда в окно забрезжил тусклый свет пасмурного осеннего утра. Все, что я прочла, было для меня крайне интересным и ценным, тем более, что написанное было явно связано с Живой Этикой. Занимаясь достаточно долго последней, я не нашла в записях ничего такого, что бы вызвало во мне протест или отрицание. Когда пришел вновь Данилов, я сказала ему о том, что думала, и добавила, что написанное в тетради необходимо опубликовать. Борис Андреевич покивал утвердительно головой и улыбнулся. – Конечно, конечно, – сказал он. – Я тоже так считаю. Потом он рассказал мне о Борисе Николаевиче Абрамове и его многолетнем труде.
Юрий Ильинов
Шепли 1 - кольцеобразная планетарная туманность в созвездии Наугольника. Так же называется: Shapley 1, Sp 1, PLN 329+2.1. Туманность была открыта в 1936 году американским астрономом Харлоу Шепли. Расстояние до туманности составляет около 4900 световых лет, возраст 8700 лет. В центре туманности находится двойная звезда с периодом обращения около 2,9 дня.

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