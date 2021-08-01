https://alter-science Континуум чисел или мультивселенная? Математики объединяют оба понятия В октябре 2018 года Давид Асперо отдыхал в Италии, когда его осенило: есть доказательство размерности бесконечности! Фундаментально бесконечность… конечна.
https://alter-science Континуум чисел или мультивселенная? Математики объединяют оба понятия В октябре 2018 года Давид Асперо отдыхал в Италии, когда его осенило: есть доказательство размерности бесконечности! Фундаментально бесконечность… конечна.
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