50-летний Хабибулин возвращается в большой хоккей

«Илья Ковальчук прорывается по флангу, выходит на ударную позицию — бросок! Шайба надежно застывает в ловушке Николая Хабибулина, великолепно среагировавшего на этот кистевой выстрел острого нападающего», — да-да, это не какая-то вырванная цитата комментатора матча НХЛ десяти-пятнадцатилетней давности, а вполне возможная, будущая фраза, которую произнесет ведущий одного из предстоящих в следующем году матчей между «Спартаком» […].